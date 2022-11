Christbaumkauf mit einem Schuss Ingwer: Der Salzburger Koch Peter Luritzhofer wird zu "Ginger Pete"

Peter Luritzhofer ersann ein Rezept für eine Essenz, die jetzt in der Landeshauptstadt die Kunden eines 24-jährigen Christbaumzüchters wärmt und belebt.

Er ist wieder da. Leibhaftig und zugleich auf einem Flaschenetikett mit seinem Konterfei ist der Koch und ehemalige Gastronom Peter Luritzhofer am ersten Adventwochenende in Salzburg aufgetaucht. 21 Jahre lang hat er im einstigen Café Cult im Salzburger Künstlerhaus die Gäste verwöhnt. Mitte 2019 hat er sich aus dem Lokal verabschiedet und unterstützt seither seinen Sohn Philipp, der mit seiner Firma Phil The Green Gärten gestaltet.

Nun ist Luritzhofer als Ginger Pete ("Ingwer-Peter") zurück. Anzutreffen ...