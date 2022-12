Christkindlmarkt trumpft auch in virtueller Welt auf

Was hat der Salzburger Christkindlmarkt mit dem Dresdner Striezelmarkt und dem Münchner Christkindlmarkt gemeinsam? Er ist mit Tausenden Bildern auf Instagram zu finden und führt damit überlegen das Ranking der beliebtesten Weihnachtsmärkte in Österreich an. Die 4300 Postings sind im Vergleich zu den deutschen Pendants bemerkenswert, in Deutschland gewann der Striezelmarkt in Dresden (21.000 Postings) vor München (6500). In einer eigenen Dimension spielt freilich Londons Winter Wonderland. Dieses Festival findet während der Weihnachtszeit im Londoner Hyde Park statt und ist ...