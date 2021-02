Claro-Chef Josef Dygruber - von einem, der immer weiter denkt

Die Geschichte von Claro hängt eng mit dem Charakter des Gründers Josef Dygruber zusammen. Aus ihm sprudeln immer neue Ideen.

Ein Jahr lang hat sich Josef Dygruber gewehrt. "Waschmittel? Nein, ich bleibe Tellerwäscher", sagte er seiner Marketing- und Verkaufsabteilung. Der Beweis dafür, dass er sich schließlich doch umstimmen ließ, steht seit Kurzem in den Regalen diverser Geschäfte. "Ich habe gesagt: Wenn, dann nur ein Produkt, mit dem wir uns von den anderen abheben." Und das tut es: Es wird in runden Kartondosen verkauft, enthält kein Mikroplastik und trägt das Europäische Umweltzeichen. "Der Name ist auch cool", findet Dygruber: Schneeweißchen für ...