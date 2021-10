Confiserie Berger eröffnet das Café Anna in Lofer

Als Christine und Hubert Berger 1994 die Confiserie Berger in der Garage der Eltern gründeten, stand bei der Arbeit die Gehschule mit ihrer Tochter Anna daneben. Jetzt ist Anna voll in den Betrieb eingestiegen. Sie leitet das Café Anna, dass die Bergers um gut 700.000 Euro im Stammhaus im Lofer eingerichtet haben. Hier macht sich Annas einjährige Patisserie-Ausbildung in Paris bemerkbar. Das Café verbindet französische und österreichische Kaffeehauskultur und Backkunst. Eröffnet wird am Montag, dem 18. März. Im Bild Christine, Anna und Hubert Berger (von links) im neuen Café.