Copa-Data in Salzburg steigert Umsatz von 54 auf 64 Mill. Euro

Der Industriesoftwarehersteller hat die Umsatzziele übertroffen. Inzwischen beschäftigt man weltweit mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Neubau eines zweiten Bürogebäudes in der Stadt Salzburg soll ausreichend Platz für weiteres Wachstum bieten.

Die Copa-Data ist weiter auf Erfolgskurs: Der Salzburger Industriesoftwarehersteller hat im Vorjahr den Umsatz von 54 auf 64 Millionen Euro gesteigert. Stefan Reuther von Copa-Data: "Wir hatten uns 2017 als neue Geschäftsführung das ambitionierte Ziel gesetzt, den Umsatz in den kommenden fünf Jahren von 30 auf 60 Millionen Euro zu verdoppeln. Dass wir nun bei 64 Millionen Euro stehen, ist ein großartiger gemeinsamer Erfolg unserer weltweit mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Die für heuer geplante Fertigstellung eines zweiten Bürogebäudes am Hauptsitz in Salzburg-Maxglan soll ausreichend Platz für die kommenden Jahre schaffen.



"Unsere Kunden schätzen die Flexibilität"

Das seit Jahren kontinuierliche Wachstum basiert auf einer ständigen Weiterentwicklung der Softwareplattform "zenon". Firmengründer Thomas Punzenberger. "Unsere Kunden schätzen die Flexibilität im Einsatz der Softwareplattform "zenon" sowie dass wir unabhängig von großen Anbietern agieren können." Phillip Werr, Mitglied der Geschäftsführung: "Unsere Kunden sehen uns als Wegbereiter ihrer Digitalisierungsoffensiven."

Von der Solarzelle bis zum Maschinenpark

Ein weiterer Treiber des Erfolgs sei die Ökologisierung, heißt es. Phillip Werr:

"Unternehmen haben erkannt, dass sie im Zuge der Energiewende das Thema Nachhaltigkeit nicht auf die lange Bank schieben dürfen und jetzt handeln müssen. Immer mehr Industrieunternehmen werden selbst zu Energieerzeugern. Der Kombination von Energieproduktion und effizientem Energieeinsatz kommt bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu. Mit unserer Softwareplattform zenon stellen wir unseren Kunden das digitale Fundament zur Verfügung - von der Solarzelle bis zum Maschinenpark."