Copa-Data ist auch im Krisenjahr gewachsen - und investiert kräftig

Die Software-Schmiede aus Salzburg-Maxglan hat beim Umsatz 2020 um weitere sechs Prozent zugelegt - und baut nun ein weiteres Bürogebäude unweit der Firmenzentrale.

Während die Copa-Data-Gruppe in der Vergangenheit jeweils um 15 bis 25 Prozent pro Jahr gewachsen ist, musste man im Coronajahr 2020 kleinere Brötchen backen: Der Gruppenumsatz konnte von 51 auf 54 Mill. Euro gesteigert werden. Das entspricht einem Umsatzplus von "nur" sechs Prozent.

Pandemiebedingt gab es eine unterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Töchtern und Branchen, heißt es von der in Salzburg-Maxglan angesiedelten Softwareschmiede. So seien Umsätze bei Kunden aus der Pharma- und der Energiewirtschaft weiter gut gewesen. Die ...