Copa Data plant mit Spatenstich schon die nächste Ausbaustufe

Während andere Firmen coronabedingt über Rekordeinbußen klagen, wächst beim Automatisierungssoftware-Hersteller Copa Data in Salzburg-Maxglan der Umsatz (2019: 51 Mill. Euro) heuer "nur" einstellig. Dennoch wurde am Dienstag der Spatenstich für einen Neubau vorgenommen: "Denn wir platzen schon fast aus allen Nähten", sagt Thomas Punzenberger, Eigentümer und Gründer der Firma. Konkret werden bis Ende 2021 über zehn Mill. Euro in ein fünfstöckiges Bürogebäude investiert. Geplant hat es das Architekturbüro Halle 1; die 2400 Quadratmeter Bürofläche werden Platz für 120 Mitarbeiter bieten. ...