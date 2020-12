Corona lässt die Gemeinden die Gürtel enger schnallen

Die Corona-Pandemie hat die Gemeinden finanziell teilweise schwer getroffen. Und wie auch im Gesundheitswesen waren besonders jene mit "Vorerkrankungen" anfällig.

"Mit einem blauen Auge davongekommen": So lautet großteils der Tenor in den Tennengauer Amtsstuben, was die finanzielle Lage der Gemeinden in der Corona-Zeit angeht. "Die Gürtel werden halt enger geschnallt", meint der Scheffauer Ortschef und Vorsitzende der Tennengauer Bürgermeisterkonferenz, Friedl Strubreiter (ÖVP).

Vor allem die Haupteinnahmequellen der Gemeinden waren betroffen - der Bund nahm weniger an Steuern ein, konnte also über die Ertragsanteile auch weniger an die Gemeinden ausschütten, zudem sanken durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Lockdowns die Einnahmen ...