Corona-Nachwehen ohne Ende: Wieso es nun die Tanzschulen trifft

Die Tanzschulen hat die Pandemie stark getroffen. Dabei gibt es bundesweit große Unterschiede. In Salzburg hat die Branche zu kämpfen.

Immer mehr Branchen haben mit den Nachwirkungen der Pandemie zu kämpfen. Neben der Nachtgastronomie trifft es nun auch die Freizeitbranche - besonders die Tanzschulen: "In unserer Branche dauert es Jahre, bis man sich erholt hat", sagt Martin Luger, Besitzer der gleichnamigen Tanzschule.

Immer mehr Menschen verzichten auf ihre Hobbys

Das liegt am Aufbau des Kurssystems: Während dreier Jahre Pandemie fanden kaum bis gar keine Tanzkurse statt. Gleichzeitig braucht es jedoch eine gewisse Zeit, bis man von einem Kurs in die nächste Leistungsstufe wechseln kann. Somit sind mehrere Jahrgänge weggebrochen. "Es sind deshalb auch nur mehr wenig Fortgeschrittene übrig geblieben. Außerdem gibt es weit weniger Neukunden als vor der Pandemie", so der Besitzer, der gleichzeitig auch Branchensprecher ist.

Dass viele in Zeiten der Inflation auf ihre Hobbys verzichten, vermutet auch sein Branchenkollege Niki Seifert. Seine Tanzschule ist zwar größer, kämpft jedoch mit demselben Dilemma. Der Besitzer erklärt: "Das Freizeitverhalten dürfte sich verändert haben. Früher hatten wir sieben Tage die Woche geöffnet, jetzt maximal fünf. Es braucht mehr Paare, damit sich ein Tanzkurs rentiert. Das ist gerade nicht der Fall." Die Tanzschule versucht daher, ehemalige Kunden zurückzugewinnen. Im Fördersystem sieht Seifert per se weniger das Problem. Die habe er schnell und unbürokratisch erhalten.

Strompreise fordern zusätzlich

In Wien oder der Steiermark sehe es wiederum anders aus, erklärt Julia Kroll vom Verband der Tanzlehrer Österreichs. Sie selbst ist Tanzlehrerin in Kärnten. "Oft spielen mehrere Faktoren zusammen. Grundsätzlich wünschen sich Menschen seit der Pandemie mehr Flexibilität als früher. Größere Tanzschulen mit einem flexibleren Kurssystem überleben eher am Markt", so Kroll. Auch sie vermutet einen Einflussfaktor in puncto Teuerung. Sie selbst habe bemerkt, dass Eltern verstärkt auf ihre Hobbys verzichten und dafür beispielsweise in den Turnverein ihres Kindes investieren.

Nichtsdestotrotz sei die Lage in der Salzburger Tanzbranche angespannt, erklärt Martin Luger. Besonders aufgrund der unklaren Entwicklung von Strom- und Energiepreisen fehle es an Planungssicherheit. Die Zukunft seiner eigenen Tanzschule ist ungewiss. "Wir haben eine neunjährige Tochter und hatten für eine Wohnung gespart. Wegen der Schließungen ist heute das Geld weg", sagt er.