Coronahilfen: Freilassinger Kaufleute kämpfen weiter mit der Pandemie

Coronahilfen fielen diesseits und jenseits der Saalach unterschiedlich aus. In Freilassing fühlt man sich im Stich gelassen, Salzburger sind zufrieden.

Im Geschäft von Marion Seigert läuft es bei Weitem noch nicht so wie vor der Pandemie. "Wir haben ungefähr 50 Prozent von dem, was wir vor Corona hatten", sagt die Betreiberin eines Spielwarenhandels in Freilassing. Die vergangenen eineinhalb Jahre waren eine schwere Zeit für das Familienunternehmen. Den ersten Lockdown habe man noch verkraften können. Aber dass die Regierung kurz vor dem Höhepunkt des Weihnachtsgeschäfts die Geschäfte erneut gesperrt habe, sei ein harter Schlag gewesen, sagt Seigert.

Und die versprochenen staatlichen Hilfen hätten nicht so stattgefunden wie von der deutschen Bundesregierung versprochen. "Vor drei Wochen habe ich mein erstes Geld bekommen", sagt Seigert. Für sie gebe es allerdings keinen Ersatz des entgangenen Umsatzes: Anders als in Österreich gab es in Deutschland für Handelsbetriebe nur eine Fixkostenabgeltung. "Und die war je nach Höhe des ausgefallenen Umsatzes gestaffelt." Konkret habe das für sie bedeutet, dass sie nur rund fünf bis sechs Prozent ihres Verlustes refundiert bekam. "Ich fühle mich alleingelassen. Wenn du es nicht selbst geschafft hast, dann hast du es nicht schaffen können."

Fast ein halbes Jahr war das Freilassinger Friseurgeschäft von Vitalij Diez wegen der deutschen Coronabeschränkungen geschlossen. Seine Mitarbeiter waren in der Zeit in Kurzarbeit. Staatliche Hilfen hat er darüber hinaus keine in Anspruch genommen. Denn diese hätte er am Ende des Jahres erst wieder versteuern müssen. Das wollte sich Diez nicht antun. Er hat sein Erspartes aufgebraucht, um die Zeit zu überbrücken, auch seinen Mitarbeitern hat er aus privater Tasche etwas dazugegeben. "Viele Jahre harter Arbeit waren umsonst. Aber wir sind Kämpfer."

Etwas positiver blickt in Freilassing das Hotel- und Gastgewerbe auf die Lockdownzeit zurück. Der Hotelier Toni Niederbuchner hatte den Vorteil, die ganze Zeit über Geschäftskunden beherbergen zu dürfen. Er bekam zwar ebenfalls lediglich einen Fixkostenersatz, war aber mit den Hilfen zufrieden. "Wenn man vorher Steuern bezahlt hat, bekommt man jetzt auch etwas zurück." Er habe aber den Vorteil, dass sein Hotel Moosleitner in Familienbesitz sei. "Wenn du in Pacht bist oder einen Kredit laufen hast, ist das sicher anders."

Seit vier Jahren pachten Hanno Langer und Christina Moscher-Langer das Gasthaus Zollhäusl direkt an der Saalach. Sie hatten ihr Gasthaus sieben Monate geschlossen, die Mitarbeiter waren zu 100 Prozent in Kurzarbeit, vom Staat gab es Überbrückungshilfen. "Das hat gut geklappt", sagt Hanno Langer. Nun habe man damit zu kämpfen, dass man weniger Sitzplätze anbieten könne. "Aber wir wollen uns nicht beklagen."

Ebenfalls mit einem blauen Auge davongekommen ist der Freilassinger Optikermeister Ludwig Mittermaier. Da sein Geschäft als systemrelevant galt, habe man nie ganz zugehabt. Unterstützung habe es keine gegeben, weil es der Firma gut gehe. "Aber unser Chef hat auch Erspartes verwenden müssen."

Juwelier Herbert Winkler vermisst in seinem Freilassinger Geschäft nach wie vor die österreichischen Kunden schmerzlich. "Wir hatten früher 50 Prozent Kunden aus Österreich." Von Dezember bis Februar hatte er ganz zu, dann konnte er via Click and Collect Waren zur Abholung anbieten. Das Weihnachtsgeschäft fiel aus. "Um Hilfen haben wir erst ab Februar ansuchen können. Da ging es aber nur darum, welche Unkosten wir gehabt haben. Und ein Drittel des Geldes ging an den Steuerberater. Im Vorjahr haben wir wenigstens Pauschalsummen bekommen. Das war besser."

Auf der anderen Seite der Saalach ist der Blick auf die Coronazeit deutlich anders. "Wir sind relativ zufrieden", sagt Friseur Oliver Kubinger. Seine Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, das Geschäft habe sich schnell wieder normalisiert. Er bekam Förderungen und Umsatzersatz. "Das hat alles superschnell funktioniert."

Im Gasthaus und Hotel Grünauerhof hat man die Coronazeit für den Umbau genutzt. Seit Mai hat man geöffnet, die Buchungslage sei gut, sagt Chefin Silvana Eisl. "Es läuft besser als vergangenen Sommer." Die Coronahilfe sei mit 800.000 Euro gedeckelt gewesen, dazu gab es 25.000 Euro Kostenersatz. Das sei notwendig gewesen. "Wir hatten Millionenverluste."

Auch im Handel kamen die Hilfen schnell und unproblematisch: Man habe einen passablen Umsatzersatz bekommen, nur auf die Ausfallszahlungen für zwei erkrankte Mitarbeiter warte man noch, sagt eine Geschäftsbetreiberin.

Um gar keine Hilfen angesucht hat Spielwarenhändler Gerhard Thurner. Er sei dank vieler Stammkunden gut durch die Pandemie gekommen. Und neue kamen dazu. "Die haben gemerkt, dass sie eigentlich auch gern zu stationären Händlern gehen."