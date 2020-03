Coronakrise: Viele Tourismuskräfte in Salzburg sind arbeitslos

Im Bundesland stieg die Arbeitslosigkeit seit dem Wochenende um 51,1 Prozent an. Am meisten betroffen ist die Tourismusbranche. Die Wirtschaftskammer fordert indes auf, Baustellen nicht zu schließen.

20.000 Telefonate nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AMS Salzburg seit dem Wochenende entgegen. Sie hätten unter anderem 2000 Kurzarbeitsberatungen durchgeführt, sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer. "Ich appelliere an die Unternehmen, die attraktive Möglichkeit und unbürokratische Inanspruchnahme zu nutzen. Wenn die Krise vorüber ist, werden sie über ihre dringend benötigten Fachkräfte froh sein."

Trotz der "Covid-19-Kurzarbeit" schnellte die Zahl der Arbeitslosen in Salzburg in den ersten drei Tagen dieser Woche in die Höhe. 6136 Personen haben seit dem Wochenende ihren Arbeitsplatz verloren, das entspricht einem Plus von 51,1 Prozent. Damit sind 18.147 Menschen mit Stand Mittwochabend arbeitslos vorgemerkt, sagt Beyer. "Nur Tirol ist mit einem Plus von 71,4 Prozent noch stärker betroffen." Bundesweit lag der Zuwachs bei 24 Prozent.

Besonders betroffen sei der Tourismus: Mit 3210 Personen kämen mehr als die Hälfte der zusätzlichen Arbeitslosen aus dem Hotel- und Gastgewerbe. Gleichzeitig relativiert die AMS-Landesgeschäftsführerin die Dimension: "Meist läuft die Tourismussaison in zwei Etappen aus, je nach Lage der Osterferien." Voriges Jahr waren im Februar 1656 Personen in der Branche arbeitslos, Ende April 5305.

Ebenso von der Coronakrise betroffen sei der Verkehr, in der Sparte werde die Seilbahnwirtschaft erfasst. Hier stieg die Arbeitslosigkeit um 47,7 Prozent an. Im Handel wurden ein Drittel mehr Arbeitslose gemeldet. Im Bauwesen beträgt das Plus 16,1 Prozent: 2306 Personen sind hier vorgemerkt.



Wirtschaftskammer: Arbeit auf Baustellen soll weiterlaufen

Die Wirtschaftskammer Salzburg spricht sich indes in einer Aussendung dafür aus, dass die Arbeit am Bau nicht gestoppt wird. "Das Gewerbe darf unter Einhaltung der Sicherheitsvorhaben ungehindert weiterarbeiten", sagt WKS-Präsident Manfred Rosenstatter. Wichtig sei, dass die Arbeitenden einen Meter Mindestabstand hielten. Die Bauwirtschaft sei laut Rosenstatter ein Schlüsselbereich der heimischen Wirtschaft.

Der Landesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz, Othmar Danninger, hält es indes nicht für möglich, einen Meter Sicherheitsabstand zu halten. Das fange schon im Bus bei der Fahrt zur Arbeit an und sei auch auf der Baustelle oft nicht möglich, zum Beispiel wenn schwere Dinge zu heben seien. Weiter auf Baustellen zu arbeiten sei nicht zumutbar, sagt der Gewerkschafter.