Coronavirus: dm-Friseur- und -Kosmetikstudios melden Kurzarbeit an

Die dm-Friseur- und -Kosmetikstudios schicken einen Teil ihrer Belegschaft in Kurzarbeit. Die rund 2.200 Mitarbeiter werden ab 23. März zur Kurzarbeit angemeldet, soweit kein Einsatz im Handel möglich sei, teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit.

SN/APA/dpa/Uli Deck Teile der Belegschaft werden in Kurzarbeit geschickt.