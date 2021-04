Cyberkriminelle erpressen erneut große Salzburger Firma

Nach Palfinger und Emco muss sich erneut ein Unternehmen gegen einen Angriff wehren. Die Täter haben Daten verschlüsselt und fordern Lösegeld.

Sie verschicken E-Mails mit Schadsoftware an Firmen, legen deren IT-Systeme lahm und fordern für die Freigabe der Daten Lösegeld. Die Rede ist von Cyberkriminellen, die sogenannte Ransomware bzw. Verschlüsselungstrojaner einsetzen.

In der Vorwoche ist ein international tätiger Metallverarbeiter mit Zentrale im Pongau Opfer einer solchen Attacke geworden. Der Angriff ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Standort im europäischen Ausland. Die Schadsoftware legte die Verwaltung und die Konstruktionsabteilung lahm. Immerhin soll die Produktion aber ...