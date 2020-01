Damen bekommen beim Wiener Opernball Schokolade aus Lofer

Der Schokoladeproduzent Berger liefert die Damenspenden für die Veranstaltung am 20. Februar.

Das gab das Unternehmen "mit Stolz und großer Freude" nach der Pressekonferenz am Dienstag in der Staatsoper in Wien bekannt. Für den Opernball sei eine Schokoladentafel kreiert worden "die den Ballgästen den Abend versüßen soll". Für Nicht-Ballbesucher sei das Produkt auch zwischen 20. Jänner und 26. Februar in den Berger-Filialen erhältlich.

Auch die Ausrichtung des Veranstaltung hat einen Salzburg-Bezug: Der Opernball am 20. Februar steht ganz im Zeichen der Königin der Nacht, einer Figur aus der Mozart-Oper "Die Zauberflöte". "Sie wird omnipräsent sein", sagte Organisatorin Maria Großbauer.

Quelle: SN, Apa