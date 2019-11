"Der Skiraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019. Dies sind die Abenteuer von Gästen, die sich auf fremden Pisten verirrten."

Genau so könnte die Geschichte beginnen. Tut sie aber nicht. Der Grund: Im Skicircus Saalbach wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Denn in den "unendlichen Weiten" stets größer werdender Skigebiete soll kein Gast mehr die Orientierung verlieren. So lautet der ehrgeizige ...