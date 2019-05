Die medizinische Privatuniversität in Salzburg wächst - das vierte Gebäude ist eröffnet, die Studentenzahl erreicht die Zahl von 1500.

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) eröffnete am Freitag ihr neues Lehr- und Forschungsgebäude "Haus D" in der Strubergasse 15. Dieses insgesamt vierte Haus der Universität wurde in nur eineinhalb Jahren umgesetzt - und die veranschlagten Baukosten wurden unterschritten. Das dürfte ...