Das Entschleunigen beim Ausmisten lernen

Familie König führt mit ihrem Gratzgut einen Auszeithof. Dort lernt man, Kraft zu tanken und zur Ruhe zu kommen.

"Beim Heuen kommen dir die besten Ideen", sagt Manfred König. Das war bei ihm so und das ermöglicht der Lungauer Landwirt heute anderen - gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth auf dem eigenen Bio-Bauernhof, dem Gratzgut. Die guten Ideen bleiben nämlich oft genau dann aus, wenn man sie am meisten benötigt. "Wenn man merkt, irgendetwas passt nicht im Leben, wenn einem der Mut und die Zeit für neue Schritte fehlen", sagt Manfred König. Er spricht aus Erfahrung, denn vor fünf Jahren befand er sich selbst in so einer Situation: Er arbeitete Vollzeit in einem Schlossereibetrieb, war dort für die Qualitätssicherung verantwortlich und hatte daheim noch den Bauernhof. Er schlitterte in ein Burn-out, bekam Depressionen. "Da habe ich dann gemerkt, was für eine Ressource eigentlich der Bauernhof ist." Das frühe Aufstehen, die sinnvolle Arbeit, die eintönigen Bewegungen beim Ausmisten oder Heumachen haben ihm geholfen, zu sich selbst zu finden und wieder Frieden mit sich zu schließen. Es folgte eine dreijährige Ausbildung zum Shi- atsu-Therapeuten, demnächst schließt Manfred König den Lehrgang zum Lebens- und Sozialberater ab. Seit dem Frühjahr ist das Gratzgut deshalb ein vom mit den Landwirtschaftskammern vernetzten Verein Green Care als "Auszeithof" ausgezeichneter Bauernhof. Mit dem "Maurachgut" in Bad Hofgastein gibt es salzburgweit noch einen zweiten solchen "Auszeithof", österreichweit gibt es davon 17. Zudem ließen Elisabeth und Manfred König ihren gesamten Bauernhof als "Green Care"-Betrieb zertifizieren.