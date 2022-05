Das Geschirrspültab aus dem Briefkasten

Claro-Chef Josef Dygruber setzt auf den Postversand - und auf die nächste Generation.

"Konsumgewohnheiten ändern sich", sagt Claro-Chef Josef Dygruber - und damit auch das Geschirrspültab. Hat der Salzburger Spülmittelhersteller Claro vor 23 Jahren als Erster Tabs in einer wasserlöslichen Folie auf den Markt gebracht - "und dafür 20 Jahre ein Patent gehalten", wie Dygruber betont -, so gehe man jetzt, wo in der Branche mehr als die Hälfte der Tabs in Folie verpackt sind, die sich im Geschirrspüler von selbst löst, einen Schritt weiter: Claro hat ein Tab entwickelt, das ganz ohne ...