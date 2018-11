Das Gift, das den Wohnungsmarkt zersetzt

Da wird auf Teufel komm raus gebaut und trotzdem gibt es abenteuerliche Preisschübe. Toxische Kräfte schädigen den Wohnungsmarkt. Und jetzt kommt auch noch Airbnb im großen Stil.

Es ist delikat, was sich da in Gneis abspielt. In einem geförderten Vorzeigeprojekt des Landes nistet sich florierende Airbnb-Kurzzeitvermietung mit Gästen aus aller Welt ein. Da steht dann der japanische Gast inmitten einer Siedlung, in der Ältere, Beeinträchtigte und junge Familien generationsübergreifendes Wohnen zelebrieren.