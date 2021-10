Das große Ringen um Fachkräfte und Lehrlinge - Messe in Saalfelden setzte wichtige Akzente

Die beruflichen Möglichkeiten könnten kaum vielfältiger sein. Das wurde bei der "Job(i)vent"-Messe praxisnah und eindrücklich vermittelt.

Der Zeller Gerhard Moser stellt gerade mit motivierten Schülern im Congress eine Mauer auf. Nebenbei schildert der Lehrling von Oberrater Bau den PN: "Man ist sehr viel draußen, die Abwechslung ist groß, man verdient gut und nimmt viele praktische Sachen fürs Leben mit. Und wenn du gut bist und dich richtig anstrengst, können sich viele interessante Perspektiven eröffnen."



1500 Besucher an zwei Tagen

Tatkräftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Leidenschaft andere begeistern - die gab es vorige Woche bei der "Job(i)vent"-Messe reichlich zu beobachten. Über 60 Unternehmen, Schulen und Einrichtungen präsentierten ihre Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Lisa Mascha, Projektleiterin seitens des Stadtmarketings, spricht von rund 1500 Besuchern, verteilt über die zwei Tage, darunter 900 fix angemeldete Schüler, die mit ihren Klassen vorbeischauten. Es werde durch die Veranstaltung ein wichtiger Impuls gesetzt - "und wir haben sehr viel positives Feedback bekommen". Bernhard Schwaiger von der mitveranstaltenden PTS Saalfelden schildert: "Viele Betriebe suchen händeringend Fachkräfte und finden keine Lehrlinge. Wir probieren, die Schüler bestmöglich vorzubereiten - aber es bräuchte mehr Jugendliche, die sich für diesen sehr guten Weg entscheiden."



Engagierte junge Leute wollen andere begeistern

Dass etwa der Tourismus einen "kunterbunten Strauß an Möglichkeiten" biete, betont Karin König-Gassner von "Work For Us". Bei der Messe verweist sie auf "engagierte junge Leute, die andere Menschen motivieren" - und deutet in Richtung Paul Hasenhütl, Restaurantfachmann-Lehrling im Hotel Sonne in Saalbach. Er zeigt an einem Tisch, wie man Servietten faltet. Und in einem Video präsentiert er die wichtigsten Arbeiten in seinem Beruf. "Ich habe sehr gern mit Gästen zu tun und möchte andere mit dem inspirieren, was mir so taugt", sagt der Steirer.

Hans Peter Oberhuber vom Naturhotel Forsthofgut (Leogang) ist immer auf der Suche nach Leuten, die Authentizität und Ehrlichkeit ausstrahlen. "Diese gilt es gezielt zu fördern und gleichzeitig bei der Arbeit ihre eigene Persönlichkeit leben zu lassen." Die Job(i)vent sei eine Top- Gelegenheit, um Interesse zu wecken: "Zeit, die man hier mit Gesprächen verbringt, ist viel wert. Ich habe auch einige eingeladen, einmal vorbeizukommen und unser Haus so richtig zu spüren."



Gefragt: Technisch ausgebildete Frauen

Michaela Leitinger (18) ist in der 4. Klasse Elektrotechnik an der HTL Saalfelden eine von zwei Schülerinnen neben 24 Klassenkameraden. In technischen Berufen könne man sehr viel machen, Leuten helfen und innovativ sein, sagt die Leogangerin. Außerdem seien technisch versierte Frauen in vielen Unternehmen extrem gefragt. Und für sie ganz wichtig: Man solle sich in der Männerdomäne nicht entmutigen lassen. "Jede Frau kann das genauso gut, wenn sie Interesse an dem Gebiet hat. Ich hoffe, dass sich die Generation nach mir nicht mehr so viel anhören muss. Es wird von Leuten oft scherzhaft, aber doch mit einem gewissen Hintergrund gesagt: Kannst du das? Interessiert dich das wirklich? Ich will, dass es nicht als abnormal angesehen wird, wenn man als Frau in einem technischen Beruf arbeitet. Jede soll das machen, was ihr Spaß macht."



Einblicke in die Technik der Molkerei

Ein Betrieb, wo man sich auch technisch entfalten kann, ist die Pinzgau Milch in Maishofen. "Wir bieten zum Beispiel Lehrstellen in Mechatronik, Labortechnik und Milchtechnologie", sagt Werkstattleiter Andreas Oberhollenzer, "die wenigsten wissen, was sich bei uns technisch alles abspielt." Interessante Einblicke bekommt der Saalfeldener Kilian Koidl, Mechatronik-Lehrling im ersten Lehrjahr. Der 22-Jährige hatte zwei Semester lang Multimediatechnologie studiert, dann aber entschieden: "Ich will lieber händisch etwas machen." So stehen jetzt Service, Reparaturen oder Installationen an der Tagesordnung.



"Betriebe rollen die Teppiche aus für jeden Lehrling"

Bezirksweit gibt es aktuell rund 500 offen gemeldete Lehrstellen über alle Branchen verteilt und offiziell nur 25 Lehrstellensuchende - dazu sagt Dietmar Hufnagl, Leiter der Wirtschaftskammer Zell am See: "Ich kann mich in den letzten 18 Jahren an keine derartigen Zahlen erinnern." Die Perspektiven einer dualen Berufsausbildung seien noch nie so gut wie jetzt gewesen. "Die Betriebe rollen die Teppiche aus für jeden Lehrling."



Teils "sehr angespannte Stimmung" im Gastgewerbe

Generell fehlt es gleichzeitig in allen Branchen akut an Arbeitskräften. Zahlreichen Gastgewerbebetrieben drohe die Situation, dass sie zu Saisonbeginn gar nicht aufsperren werden können. Hufnagl: "Da fehlt zum Teil Personal für ganze Abteilungen. Die Stimmung ist sehr angespannt und zusehends verzweifelter. Wir haben beinahe doppelte Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenrate ist so niedrig wie noch nie (2,5%) und es mangelt uns tatsächlich an vermittelbaren Arbeitskräften am Arbeitsmarkt. Und zwar in allen Branchen. Es wäre dringend an der Zeit, dass sich die Verantwortlichen in Wien endlich munter werden, sich die Zahlen in den Regionen vor allem im Westen Österreichs ansehen, und nicht nur die Arbeitsmarktzahlen der Ballungsräume als relevante Grundlage aller Entscheidungen heranziehen."

Was es brauche, seien "endlich zielgerichtete Maßnahmen für den dramatischen Arbeitskräftemangel in den westlichen ländlichen Regionen". Hufnagl nennt Stichworte wie "überregionale Arbeitskräftevermittlung, Aufstockung der Saisonnierkontingente und das Überarbeiten der Zugangskriterien für die Rot-Weiß-Rot-Card."