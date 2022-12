Das große Umtauschen nach Weihnachten: "Früher haben wir uns vor dem 27. gefürchtet"

Nach Weihnachten ist noch einmal Hochsaison für den heimischen Handel. Was beim Umtausch von Geschenke-Flops zu beachten ist.

Allein ein guter Wille reicht oft nicht. Zumindest was Weihnachtsgeschenke betrifft: Der Tag nach den Weihnachtsfeiertagen ist traditionell einer der umsatzstärksten Tage des Jahres. Noch bevor das Jahr zu Ende geht, wird umgetauscht und werden Gutscheine eingelöst, was das Zeug hält. In der Woche nach dem Heiligen Abend machen die Händlerinnen und Händler laut Schätzungen des Handelsverbands rund zehn Prozent des gesamten Weihnachtsgeschäfts.

Doch wie sieht das heuer aus? Trübten Inflation und Teuerung die Einkaufslaune ...