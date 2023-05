Das Hotel Dorint öffnet sich für die Salzburger

Nach langer Pause kam die Hotelkette Dorint in der Pandemie wieder nach Salzburg. Jetzt wird kräftig investiert. Die Gastronomie wird öffentlich zugänglich.

Vom Vorbeifahren gehört das Hotel an der Sterneckstraße seit mehr als drei Jahrzehnten zum gewohnten Anblick. Das heutige Dorint-City-Hotel-Salzburg wurde Ende der 1980er-Jahre gebaut und trug damals zu einem moderneren Stadtbild in Schallmoos bei. Das Holiday Inn gegenüber gab es da noch längst nicht. Die Lage an einer Hauptverkehrsstraße mit einer Tankstelle und einem Nachtclub in der Nachbarschaft gilt als, sagen wir, zweckmäßig. Aus dem hinter dem Hotel mit Blick auf den Kapuzinerberg liegenden Garten wurde seltsamerweise kaum etwas gemacht.

