"Das ist eine brutale Schließung"

Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Lend und Schwarzach sehen das Aus für die Aluminium Werke Lend als abgekartetes Spiel.

Erst seit eineinhalb Jahren lodert im Schmelzofen des Werks 3 in Lend wieder das Feuer, doch jetzt zeichnet sich für die traditionsreiche Aluminiumgießerei an dem Pinzgauer Industriestandort das endgültige Aus ab. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat der neue Eigentümer, die tschechische MTX-Gruppe, entschieden, die Produktion in Lend per Jahresende einzustellen. Im Juni 2019 soll auch das Plattenwerk in Schwarzach geschlossen werden. In Lend sind 40 Mitarbeiter betroffen, in Schwarzach 20. Da zunächst keine offiziellen Gründe dafür genannt wurden, schießen Spekulationen ins Kraut.