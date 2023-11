Ohne Beschneiung geht es in der Regel nicht mehr.

Im September und Oktober zeigte sich der Klimawandel in Mitteleuropa in einem nie gekannten Ausmaß. Um bis zu vier Grad lagen die Temperaturen über dem Schnitt der letzten Jahrzehnte. "Das macht uns Sorgen", sagte der Salzburger Seilbahnsprecher Erich Egger am ...