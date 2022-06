Das Los entschied über die Führung in der Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg

Das Glück war Cora Stöger aus Oberösterreich hold: Bei der Wahl der Vorstandsmitglieder entschied das Los - nach Stimmengleichheit bei der Wahl. Stöger ist die erste Präsidentin der Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg.

Cora Stöger (48) ist neue Präsidentin der Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg. Damit steht erstmals in der Geschichte der Länderkammer eine

Frau der Standesvertretung der Architektinnen und Architekten sowie der Ingenieurinnen und Ingenieure vor - Cora Stöger, Ingenieurkonsulentin für Vermessungswesen aus Engerwitzdorf im Mühlviertel.



Auch der zweite Wahlgang brachte keine Entscheidung

Die Wahl fand in der Kammerdirektion in Linz statt: Die 14 Stimmen der Kammervorstandsmitglieder - sieben Architektinnen und Architekten sowie sieben Ingenieurinnen und Ingenieure - fielen in einer geheimen Wahl zur Hälfte auf die zwei Kandidaten. Daran änderte auch ein zweiter Wahlgang nichts. Cora Stöger setzte sich dann auf besondere Weise gegen den Architekten Michael Strobl (53) aus Salzburg durch - per Losentscheid. Das gab es in der Geschichte der Länderkammer noch nie: Der Wahlkommissär schrieb die zwei Namen auf Zettel und steckte diese in zwei verschlossene Kuverts. Dann wurden die Kuverts unter aller Augen gemischt, eines gezogen - und der Name offiziell präsentiert.

Nicolas Weiß aus Salzburg zum neuen Vizepräsidenten gekürt

Cora Stöger, die bisherige Sektionsvorsitzende der Ingenieurinnen und Ingenieure, will als Präsidentin vor allem die Aktivitäten zu E-Government-Anbindungen für Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker vorantreiben. Ein weiteres Anliegen sind der gemeinsame Außenauftritt und das Bekanntmachen ihres Berufsstandes.

Michael Strobl aus Salzburg ist neuer Sektionsvorsitzender

Die Geschicke der knapp 1250 Kammermitglieder wird Stöger gemeinsam mit dem neu gewählten Vizepräsidenten Nicolas Thomas Weiß leiten, der als Architekt in Salzburg tätig ist. Zum neuen Sektionsvorsitzenden der Architektinnen und Architekten beider Bundesländer wurde Michael Strobl gewählt. Die Anliegen der Ingenieurinnen und Ingenieure wird in der neuen Funktionsperiode (2022 bis 2026) der Salzburger Hermann Wallner als Sektionsvorsitzender vertreten, Ingenieurkonsulent für Wirtschaftsingenieurwesen im Maschinenbau.