Das Salzburger Heimatwerk setzt bei Dirndln auf Biostoffe

Das Heimatwerk macht Platz für Neues: Die Kinderkollektion wird aufgegeben, bei den Damendirndln soll es nur mehr eigene Kreationen geben.

Bio ist gefragt - auch in der Textilbranche. Das weiß man auch beim Salzburger Heimatwerk. "Immer mehr Kundinnen fragen gezielt nach Stoffen, die biozertifiziert sind", berichtet Gundi Schirlbauer. Sie hat Anfang Jänner die Geschäftsführung von ihrem Vorgänger Hans Köhl übernommen und will neue Schwerpunkte setzen. Die schon in den letzten Jahren begonnene Biodirndl-Linie wird weiter ausgebaut. Bereits mehr als 100 GOTS-zertifizierte Dirndlstoffe stehen im Geschäft zur Auswahl, wobei GOTS für Global Organic Textile Standard steht.

"Die Stoffe lassen ...