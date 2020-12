Das Schwarzacher Bier feiert 2021 sein großes Comeback

Familie Lindinger erfüllt sich einen großen Traum: Im kommenden Jahr wird sie im Schwarzacher Bräustüberl ihr eigenes Bier brauen. Das Know-how dafür kommt aus Bayern.

Wenn die Familie Lindinger etwas anpackt, dann richtig und auch mit Erfolg. Vater Christian und Sohn Thomas haben sich schon vor vielen Jahren einen Namen beim Reifen-Recycling und der Entsorgung der Altreifen von Werkstätten, Tankstellen und Gemeinden gemacht.

Vor sechs Jahren wagten sich der Senior und der Junior auf ganz neues Terrain. Die Familie Lindinger kaufte das Gelände der Schwarzacher Brauerei samt Bräustüberl, das bereits im Jahr 1843 gebaut worden war. 2017 wurde das Gasthaus nach einer gründlichen Renovierung wieder eröffnet. "Die Leute haben sich wirklich gefreut, dass nach der langen Durststrecke dieses historische Gasthaus wieder aufgesperrt hat. Es stand ja fast zehn Jahre leer, das Stüberl wurde nämlich im März 2008 geschlossen", sagt Seniorchef Christian Lindinger.

In den vergangenen drei Jahren wurde das Schwarzacher Bräustüberl mit seinem gemütlichen Gastgarten und den immer wieder wechselnden Menükarten ein beliebtes Ausflugsziel vor allem für Radfahrer, da der Tauernradweg direkt vorbeiführt.

Eine Idee verfolgen Christian und Thomas Lindinger seit der Übernahme des Stüberls. Sie wollten schon immer ihr eigenes Bier brauen. Im kommenden Jahr ist es nun so weit. Das Schwarzacher Bier feiert sein großes Comeback. Nach akribischer Vorbereitung haben die Unternehmer einen Masterplan ausgearbeitet. "Wir haben hier bei uns die idealen Voraussetzungen fürs Bierbrauen. Wir haben einen eigenen Brunnen mit bestem Quellwasser und einen Stollen, in dem das Bier perfekt reifen kann", erklärt Thomas Lindinger. Im kommenden Jahr werden die Wirtsleute dann ein Märzen, ein Kellerbier, ein dunkles Bier, ein Pils und saisonale Spezialbiere anbieten.

"Wir haben bereits in eine Abfüllanlage und das Sudwerk investiert. Wenn wir das Okay von den Behörden bekommen, dann können wir sofort starten. Das wird vielleicht sogar noch im ersten Quartal 2021 der Fall sein", erklärt der Juniorchef.

Das Know-how fürs Bierbrauen kommt aus Teisnach in Bayern

Familie Lindinger hat für dieses Unternehmen eine eigene GmbH mit mehreren Experten für unterschiedliche Aufgabenbereiche gegründet. Das Know-how zum Bierbrauen holen sich die Schwarzacher aus dem bayerischen Ort Teisnach, genauer gesagt vom Ettl-Bräu. "Wir haben mit dem Braumeister von dort schon seit einigen Jahren einen sehr guten Kontakt und er wird sich am Anfang auch intensiv um unsere Produkte kümmern. Dafür stellen wir ihm auch eine Wohnung zur Verfügung", sagt Christian Lindinger.

Vorerst wolle man die Brauerei mit den 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den verschiedenen Geschäftsbereichen betreiben, "es kann aber auch sein, dass wir erweitern, sofern das Geschäft gut laufen sollte. Derzeit macht auch uns die Corona-Pandemie zu schaffen."

Familie Lindinger will am Anfang 3000 Hektoliter Bier produzieren. "Wir werden das Bier in unserem Gasthaus anbieten, aber es wird auch einen Rampenverkauf geben. In weiterer Folge planen wir auch, andere Gasthäuser in der Umgebung mit unseren Produkten zu beliefern. Wir haben auch schon Gespräche mit dem Lebensmittelhandel geführt, aber jetzt machen wir mal einen Schritt nach dem anderen", sagt Thomas Lindinger.