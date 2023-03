Das sind die neuen Pächter im Schloss Mattsee

Die Gemeinde hat für den Gastronomiebetrieb im Schloss Mattsee neue Betreiber gefunden. Dabei setzt man auf Erfahrung und einen bekannten Namen in der Salzburger Gastroszene. Das soll nicht zuletzt den "Imageschaden" nach der Insolvenz beheben.

Nachdem im Jänner die Mattsee Gastronomie GmbH Insolvenz angemeldet hat, war die Zukunft des Lokals im Schloss Mattsee ungewiss. Aber nicht lange, denn bereits Mitte Februar soll man sich mit neuen Pächtern geeinigt haben. Am Donnerstagabend gab Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ) auf Facebook schließlich die neuen Betreiber bekannt: Künftig übernehmen Roman Blaschke, Geschäftsführer der Cateringfirma die.ess.klasse, und Hotelbetriebswirt Frank Reichle die Bewirtung im Schloss. "Mit den beiden haben wir Gastronomen mit jahrelanger Erfahrung. Man merkt schon jetzt in der Vorbereitung, da sind zwei Profis am Werk", sagt Schwarzmayr. Noch suchen sie nach Personal. Eröffnet werden soll der "Wintergarten", wie das Lokal künftig heißen soll, am 15. April.

Im "Wintergarten" gibt es Frühstück aus regionalen Lebensmitteln

Im "Wintergarten" soll das Frühstück wieder aufleben. "Das Schloss war früher schon für sein großartiges Frühstück bekannt. Das wollen wir aufgreifen, aber in moderner, neuer Form", sagt Frank Reichle. Wichtig sei ihnen, dass viele Lebensmittel regional eingekauft werden. So hat man bereits Lieferanten direkt aus Mattsee finden können. Geöffnet soll das Lokal von 9 bis 18 Uhr sein: Ein Frühstückscafé und Bistro, wie die Betreiber es nennen. Ein zweiter Schwerpunkt sind die Hochzeiten im Schloss. "Wir wollen den Brautpaaren ein qualitativ hochwertiges Hochzeitserlebnis bieten", sagt Reichle.

Der 47-jährige Deutsche wird Geschäftsführer. Er lebt seit 2001 in Salzburg und war zuletzt bei dem Lebensmittelgroßhandel Chefs Culinar als Vertriebsleiter für Österreich zuständig. Davor war er bei Gassner Catering in Hellbrunn tätig. "Jetzt sind die Kinder groß und ich kann mich wieder meiner wirklichen Leidenschaft - der Gastronomie - widmen", sagt Reichle. Er wird vor Ort als Gastgeber fungieren. Roman Blaschke wird für die Kulinarik im Schloss zuständig sein, aber mehr als Entwickler im Hintergrund denn als Koch. Denn mit seiner vor 15 Jahren gegründeten Cateringfirma ist er nun wieder mit Aufträgen eingedeckt. Zudem soll das während der Coronapandemie gegründete Burger-Atelier in mobiler Form - mit Foodtrucks - eine Neuauflage erleben. Mehr will Blaschke noch nicht verraten, nur, dass Standorte in der Stadt Salzburg, Mattsee sowie Festivals mit den Foodtrucks angefahren werden sollen. Gelernt hat der Stadt-Salzburger den Kochberuf im Haubenrestaurant Purzelbaum in Nonntal. "Die Zukunft meiner Betriebe ist hoffentlich gesichert, denn drei meiner fünf Kinder arbeiten auch in der Gastronomie", sagt der Salzburger. Der Pachtvertrag mit der Gemeinde Mattsee läuft auf zehn Jahre. "Aber wer weiß, wenn es so wird, wie wir uns das vorstellen, kann es auch darüber hinaus weitergehen", sagt Blaschke.

Bürgermeister: "Imageschaden soll behoben werden"

Der Gemeinde sei bei der Auswahl der Pächter wichtig gewesen, dass das Haus offen für alle sei, sagt Bürgermeister Michael Schwarzmayr. "Es gibt auch die Aussicht darauf, dass kulturelle Veranstaltungen wie der Diabelli-Sommer und die Schlossbergspiele in Zukunft wieder dort stattfinden können."

Laut Bürgermeister sind derzeit der Bauhof der Gemeinde Mattsee und "weitere Firmen und Handwerker" mit Arbeiten am Schloss beschäftigt: "Es wird alles sauber gemacht, neu ausgemalt, der Boden wird abgeschliffen. Das Schloss soll zur Übergabe in neuem alten Glanz erstrahlen." Man erhoffe sich auch, den Imageschaden des Hauses beheben zu können, sagt Schwarzmayr. "Nach der Berichterstattung über die Insolvenz waren wir jedoch überrascht, wie viele Interessenten es für das Lokal gegeben hat."