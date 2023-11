Das war der Wassergenossenschaftsstag 2023 der Wildbach- und Lawinenverbauung im Pinzgau

Man sprach über laufende und geplante Projekte und stellte sich mit Informationen und Austausch den Mitgliedern der Wassergenossenschaften zur Verfügung.

Die Wahl der Location hätte stimmiger nicht sein können: Der jährliche Wassergenossenschaftstag der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) fand in der Talstation der Panoramabahn statt - mit Blick auf Grubing. Der Grubingerbach hatte im Juli 2022 den gleichnamigen Ortsteil Grubing verwüstet. Eine Woche später schon wurde eine Wassergenossenschaft gegründet, in der Rekordzeit von einem Jahr schließlich ein umfassender Hochwasserschutz errichtet. Beim Unwetter im August 2023 war Grubing schon geschützt.

Dieses exemplarische Vorgehen stand im Mittelpunkt der Ausführungen von Hausherr Bgm. Günter Steiner und Christoph Stöckl von der Wassergenossenschaft Grubingerbach und lieferte den Hintergrund zum Austausch der WG-Vertreter aus dem ganzen Pinzgau mit der WLV. In Workshops mit Experten des Katastrophenfonds, des Regionalmanagements, der Bauüberwachung und der Gruppe Umwelt und Forst der BH fand ein intensiver Austausch zu allen Themen statt, die die Wassergenossenschaften bewegen: Fragen zu Versicherungen, Haftung, Finanzierung und Mitgliederstatuten wurden ebenso thematisiert wie die Unterstützung der Genossenschaften durch die Gemeinden und die Kooperation mit dem Katastrophenfonds. "Alte Hasen" und neue Wassergenossenschaftsmitglieder konnten sich dabei vernetzen und wertvolle Erfahrungen austauschen.

"Ein Zehntel des Österreich- Budgets fließt in den Pinzgau"

Beeindruckende Zahlen lieferte Gebietsbauleiter Gebhard Neumayr bei seinen Ausführungen: "180 Mio. Euro investiert die WLV österreichweit jährlich in den Hochwasserschutz, 10,3 Mio. davon im Pinzgau." Bei einer Gesamtinvestitionssumme von 17,8 Mio. Euro für 2023 und einem Beitrag vom Land Salzburg von 2,8 Mio. tragen damit eindrucksvolle 4,5 Mio. Euro die Mitglieder der Wassergenossenschaften. 13.000 sind es im Pinzgau, jeder dritte Pinzgauer Haushalt ist also dabei: "Man sieht, dass es hier eine hohe Identifikation gibt und ein funktionierendes Miteinander", freut sich Neumayr.

Zwischen 1961 und 2017 gab es in der Region ca. 12.000 Wildbach-Ereignisse, so der Gebietsleiter weiter. Die Anzahl der Starkregenereignisse habe sich in diesen Jahren im Durchschnitt verdreifacht, ebenso die Siedlungsaktivität und die Schutzbauwerke: "Es sind unterm Strich nicht mehr Schäden entstanden." Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der WLV, deren Aktivitäten und Schutzprojekte quer durch den Pinzgau Neumayrs Stellvertreter Franz Anker vorstellte: Von der Krimmler Ache über den Dürnbach in Neukirchen - wegen der Steilheit des Zufahrtsweges eine der herausforderndsten Baustellen - über den Schmittenbach, die Leoganger Ache und den Honalgraben (um nur einige zu nennen) sind die Wassergenossenschaften im Verein mit der WLV im Einsatz. Zwölf Haupt- und etliche Nebenbaustellen sind für 2024 geplant.

Ebenfalls wichtig: der Schutz und die Verjüngung der Wälder

Eng damit verbunden sind ökologische und gewässerökologische Maßnahmen. Und: "Eine gute, stabile Waldausstattung ist immer noch die beste Maßnahme, um Hochwasserschutz zu betreiben", so Anker. So wird parallel zur Lawinenverbauung auch immer die Bewaldung angestrebt bzw. die Pflege und Verjüngung vorhandener Schutzwälder. Eine gemeinsame Begehung der Schutzwerke Grubingerbach beschloss das Treffen der Wassergenossenschaftsmitglieder.

Hans Warter wurden zum "Ehrenwildbachler" ernannt

Bei der Ehrung verdienter Obmänner wurde der Obmann der WG Piesendorfer Bach, Bgm. Hans Warter, zum "Ehrenwildbachler" ernannt.