Das Wohnen auf dem Supermarkt wird salonfähig

Ob Tankstellen oder Supermärkte: Das Überbauen flacher Gebäude macht Schule. In Salzburg gibt es viele Pläne - unter anderem in Mattsee und in der Stadt Salzburg. Die Salzburg Wohnbau denkt auch an eine Überbauung des Parkplatzes beim Merkurmarkt an der Salzburger Alpenstraße.

SN/salzburg wohnbau/neumayr Rühren die Werbetrommel für ihre Kommunal Service Salzburg (KS): Geschäftsführer Roland Wernik (Salzburg Wohnbau), KS-Geschäftsführer Rudolf Huber, KS-Aufsichtsratschef Helmut Mödlhammer sowie Geschäftsführer Christian Struber (Salzburg Wohnbau). SN/salzburg wohnbau/christof reich Unten Geschäfte, oben Wohnungen: Das „Ginzkey-Carré“ in Salzburg-Herrnau. SN/salzburg wohnbau/neumayr Die Salzburg Wohnbau errichtete 81 Wohnungen am Ginzkey-Platz. SN/salzburg wohnbau/tom lechner Rauris wünscht sich ein neues Gemeindezentrum – und liefert das Holz für den Bau selbst.