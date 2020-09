Das Zentrum für Erfinder und Bergsportler wird Wirklichkeit

Die alte Rehrl-Schule wird von Alpenverein, Naturfreunden und Innovationsagentur umgebaut. Noch in diesem Herbst könnte der Kaufvertrag stehen. Fertig werden soll der Umbau noch 2022.

Die ehemalige Josef-Rehrl-Schule in Salzburg-Lehen soll ein zweites Leben bekommen: Wie die SN bereits im Mai berichteten, soll das Haus saniert und zu einer Pioniergarage samt Bergsportzentrum umgebaut werden. Projektpartner ist einerseits die mehrheitlich dem Land gehörende Innovations-Agentur (ITG): Sie will in der einen Gebäudehälfte ein Zentrum für Start-ups, Erfinder und Innovatoren etablieren. Zweiter Partner sind die Stadt-Sektion des Alpenvereins (AV) sowie der Naturfreunde-Landesverein: Sie wollen in ihrer Hälfte ein Bergsportzentrum mit Büros, Lagerflächen und Kletterhalle unterbringen, die auch für Vorträge nutzbar sein soll.

Eine erste Hürde hat das Projekt genommen: LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) steht hinter den Plänen und ist bereit, die dem Land gehörende Schule an die Projektpartner zu verkaufen. "Der Preis von 1,8 Millionen Euro netto wurde per Gutachten fixiert. Das Projekt ist auf Schiene", sagt Stöckl. Geklärt werden müsse nur noch, wer genau welchen Teil der Liegenschaften nutzen und zahlen werde und ob der Alpenverein den Naturfreunden ein Baurecht einräume oder ob diese auch Miteigentümer würden, sagt Stöckl. "Sobald der ausgearbeitete Kaufvertrag vorliegt, lege ich ihn der Regierung vor. Dann geht es in den Landtag - möglicherweise noch diesen Herbst", sagt er.

Der straffe Zeitplan ist im Sinne des AV-Sektionsvorsitzenden Roland Kals: "Ziel ist, dass wir in den nächsten drei Jahren das Haus fertigstellen."

Eine zweite Hürde hat das Projekt vor wenigen Tagen genommen: Da hat die Jahreshauptversammlung der AV-Sektion Salzburg-Stadt dem Projekt zugestimmt. Als Nächstes müssen die drei Partner die Kauf- und Umbaukosten von bis zu acht Millionen Euro aufbringen. Kals: "Für den Bergsportteil ist die Obergrenze vier Millionen. Es wird Aufgabe der nächsten Wochen, Subventionen zu lukrieren - von Stadt, Land und Bund bis hin zu EU und Alpenverein Österreich."

Auch Naturfreunde-Obfrau Sophia Burtscher freut sich über den Fortgang des Projekts, verweist aber auf noch ausständige Beschlüsse ihrer Gremien. Sie hofft ebenfalls auf Subventionen von Stadt und Land und appelliert, "dass unser Engagement für die Erhaltung der alpinen Wege, Hütten und weiteren Infrastruktur gewürdigt wird - auch finanziell. Ein gemeinsames Büro würde uns helfen, Geld zu sparen, statt es in teure Miete zu investieren." Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ) sagt, er wolle dafür sorgen, dass es vom Sportressort der Stadt ab 2021 eine Subvention von 300.000 Euro für das Bergsportzentrum gebe: "Ich finde es ein klasse Projekt, weil sich da zwei Verbände zusammentun - noch dazu in Lehen. Das ist genial - und auch kosteneffizient."

Neben ITG-Chef Walter Haas ("Wir wollen 2022 dort einziehen.") steht auch Roland Wernik von der Salzburg-Wohnbau, der Chef des Forschungs- und Wissenschaftsrats des Landes ist, hinter den Plänen: "In der Pioniergarage kann man technische Dinge bauen und Digitalisierung sowie alle Dinge, die zwischen Mensch und Maschine passieren, modellhaft ausprobieren. Es sollen dort Menschen mit Erfindergeist arbeiten. Auch Vorserien-Prototyp-Fertigung wird da passieren - unter Einbeziehung von Leitbetrieben." An Bord seien etwa Palfinger, Siemens, Wüstenrot, Liebherr und die Salzburg AG. "Von der Uni arbeiten Vertreter aus dem Bereich Human-Computer Interaction und aus der Psychologie mit - die die Zusammenhänge von Psychologie und Klettern erforschen."

Daten & Fakten: So wird die ehemalige Schule adaptiert

Die alte Josef-Rehrl-Schule soll nach Plänen des Salzburger Architekten Ludwig Kofler umgebaut werden. Roland Wernik sagt über die Pläne: "Es wird eine Veränderung im Dachbereich geben. Aus dem Satteldach wird ein dynamischer Baukörper. Straßenseitig kann noch ein Baukörper hinzukommen - sodass am Ende 2450 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen." Start für den Umbau solle noch Ende 2021 sein, sagt Wernik. "Die Planung soll im ersten Halbjahr 2021 feststehen, dann wird noch im ersten Quartal eingereicht. Bauzeit sind zwölf bis 20 Monate."