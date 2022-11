Demo in Salzburg: Handelsangestellte protestierten für mehr Gehalt

Der Arbeitspreis je Kilowattstunde wird sich mehr als verdoppeln, nämlich von 13,6 Cent auf 32,4 Cent brutto. Was eine Preissteigerung von 138 Prozent bedeutet. Für jene Haushalte, die bis zu 2900 …

Regionalsport

Der Gnigler Erich Rattensberger ist Obmann und Goalie des Floorball-Vereins Starbulls. Demnächst kommt es in der heimischen Meisterschaft zum Derby mit den Whistlers aus Zell am See.