Den Burger liefert jetzt ein Fahrradbote

Zwei Salzburger McDonald's-Filialen starten einen Lieferservice. Im April 2020 könnten weitere folgen.

Für echte Couch-Potatoes dürfte ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gehen: Wer Lust auf Burger und Pommes hat, aber das Sofa nicht verlassen möchte - oder aus dem Büro nicht wegkommt -, zu dem kommt das Essen jetzt nach Hause. Per Fahrradboten. Vorerst gilt das freilich nur für die Stadt Salzburg und auch dort nur für den Umkreis der beiden McDonald's-Filialen auf dem Südtiroler Platz (Forum 1) und in der Sterneckstraße. Das Liefergebiet umfasst einen Umkreis von maximal drei Kilometern rund um die beiden Filialen. Onlinebesteller müssen mit einer Wartezeit von 30 bis 35 Minuten rechnen.

In der Anfangsphase rechne man mit 50 Bestellungen pro Tag und Filiale - Ziel seien jeweils 100, sagt Alfred Niko, Salzburg-Gebietsleiter bei Europas größtem McDonald's-Franchisenehmer, Michael Heinritzi. Der Unternehmer aus Bayern betreibt 49 McDonald's-Lokale mit 2000 Mitarbeitern in Bayern, Tirol und Salzburg. Läuft alles nach Plan, dann könnte der Bestellservice im April 2020 auf die Filialen Salzburg-Nord und Alpenstraße ausgedehnt werden. Eine Ausweitung des Lieferservices in die Bezirke ist nicht geplant, "dafür fehlt die Logistik", sagt Alfred Niko. Einzige Ausnahme könnte die McDonald's-Filiale beim Designer Outlet in Wals werden - aber das ist noch nicht entschieden. Vor sechs Jahren startete McDonald's seinen McDelivery-Testbetrieb in einem Teil von Wien. Seither wurde das Angebot auch auf andere Städte ausgeweitet. Nach Wiener Neustadt, St. Pölten, Linz, Traun, Innsbruck, Dornbirn, Hard, Graz, Weiz, Gleisdorf, Hartberg, Klagenfurt, Villach und Lienz ist jetzt auch Salzburg an der Reihe.

Am häufigsten online bestellt werden Klassiker wie etwa das Big-Mac-Menü.

Abgewickelt wird die Bestellung über die 2008 in Wien gegründete Onlineplattform "mjam", die es auch als App für Smartphones gibt. Mittlerweile ist "mjam" Teil des Berliner Unternehmens Delivery Hero und arbeitet mit mehr als 2000 Partnerrestaurants bzw. Fast-Food-Ketten zusammen.