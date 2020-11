Den Frust einfach wegessen: Brüder backen Corona-Krapfen

Die Coronakrise setzt auch den Brüdern Xaver und Jakob Neumeier aus Bayerisch Gmain zu. Ihrem Frust haben sie nun in der Backstube freien Lauf gelassen.

Xaver und Jakob Neumeier sind Bäcker bzw. Konditor aus Leidenschaft. In dritter Generation führen sie ihr Geschäft gleich hinter der salzburgisch-bayerischen Grenze in Bayerisch Gmain. Doch die Coronakrise hat ihnen diese Freude gründlich vermasselt. Sie ist Frust gewichen. Dem haben sie nun handwerklich Ausdruck verliehen, und zwar in Form eines süßen Gebäcks.

Das süße Germteiggebäck, gefüllt mit Marillenmarmelade, das inhaltlich voll und ganz einem Faschingskrapfen entspricht, hört auf den Namen Frustfinger. "Wir waren in der Backstube und haben ...