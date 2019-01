Den Punsch am Salzburger Mozartplatz gibt's jetzt im Mehrweg-Becher

Peter Treml hat auf die Kritik nach einem SN-Bericht reagiert. Jetzt wird sein Punsch am Mozartplatz auch im Mehrwegbecher ausgeschenkt.

Einen Euro Einsatz bezahlt man für die transparenten Kunststoffbecher mit dem goldfarbenen "Treml"-Aufdruck. Bei den Kunden kommen sie gut an. Das bestätigt Vanessa Borecki vom Treml-Punschstand am Mozartplatz. Vor allem Einheimische würden die Mehrwegbecher mittlerweile gut annehmen. Das war nicht immer so. Bei einem SN-Lokalaugenschein noch vor Weihnachten beherrschten Einwegbecher aus Pappe das Bild am Treml-Stand. Was viele nicht wissen: Wegen ihrer speziellen Beschichtung sind Pappbecher nicht recycelbar, sondern ein Fall für den Restmüll.