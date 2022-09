Dentalwerk in Bürmoos investiert 60 Millionen in neues Werk

Das W&H Dentalwerk in Bürmoos setzt weiter auf Wachstum. Eine neues Werk steigert die Produktionskapazität. Für die Mitarbeiter gibt es ein neues Restaurant.

Das W&H Dentalwerk mit Sitz in Bürmoos forciert einen Wachstumskurs. Innerhalb der vergangenen vier Jahre wurde die Nutzfläche verdoppelt und wuchs auf 40.000 Quadratmeter an. Vergleichbar ist die Fläche mit fünfeinhalb Fußballfeldern. Produziert werden medizinische Geräte für Zahnarztpraxen, Kliniken und Dentallabore. Drei zusätzliche Werkshallen, ein neues Betriebsrestaurant, ein Logistikcenter und ein Ausbildungscampus sind Teil der Investition. Am Freitagvormittag wurde das Werk II offiziell eröffnet, bevor das Unternehmen zu einem großen Mitarbeiterfest lud und geführte Touren durch die neuen Werkshallen angeboten ...