Der Aufschwung des Tourismus lockte das Bankhaus Spängler in den Pinzgau

Vor 100 Jahren gründete das Bankhaus Spängler seine Niederlassung in Zell am See. Eine Zeit lang hatte die Bank auch Wechselstuben bei den Mautstellen.

BILD: SN/SPÄNGLER ARCHIV Das Bankhaus Spängler neben dem Vogtturm in Zell am See 1935. BILD: SN/GROHAG ARCHIV Ein Angestellter der Bank beim Geldwechseln bei der Mautstelle Ferleiten. BILD: SN/SPÄNGLER ARCHIV Carl Spängler III., der Gründer der Niederlassung in Zell am See. BILD: SN/SPÄNGLER ARCHIV Richard Spängler bei der Eröffnung der Filiale in Kaprun.