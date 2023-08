"Der Ausbau von Großmärkten schadet den Ortskernen"

Der geplante Ausbau von Großmärkten spaltet die Meinungen. Dies beschleunige das Ortskernsterben, sagen lokale Unternehmer, während Bgm. Hansjörg Obinger den geplanten Großmarkt in Bischofshofen verteidigt.

Der Ausbau des Salzburger Europarks - seit vielen Jahren politisch umstritten - ist nun besiegelt. Mit negativen Auswirkungen für die Ortskerne im Pongau sei zu rechnen, so lokale Unternehmer.

Die Verkaufsfläche im Europark soll um insgesamt etwa 8500 Quadratmeter erweitert werden. Der seit einem Jahrzehnt geplante Ausbau scheiterte in den vergangenen Jahren am Veto des früheren grünen Regierungspartners.

"Dieser massive Ausbau von Einkaufszentren ist ein Brandbeschleuniger für das Ortskernsterben", sagt Klaus Horvat-Unterdorfer, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung SBS (Schwarzach, Bischofshofen, St. Johann). Es werde zu Verdrängung und Arbeitsplatzverlust in der Region kommen: "Wir rechnen mit einem hohen Verlust an Arbeitsplätzen. Denn wenn dort mehr Verkaufsflächen geschaffen werden, gehen sie bei uns verloren. Es kommt zu einer massiven Kaufkraftverschiebung und es geht nur mehr darum, anderen etwas wegzunehmen. Längst geht es nur mehr um noch mehr Fläche, die man vermieten und damit verdienen kann. Doch der internationale Trend zeigt, dass große Shoppingtempel längst kein Zukunftsmodell mehr sind und große Verkaufsflächen etwa in den USA oder in Großbritannien mittlerweile immer mehr leer stehen. Schön langsam könnte man auf mehr verantwortungsvollen Umgang mit Raumplanung hoffen."

Pongauer Unternehmer wie Josef Nagl, Eigentümer des Nagl-Modehauses in St. Johann, befürchtet ebenso negative Auswirkungen: "Wir kämpfen bereits jetzt mit Leerständen in unseren verschiedensten Gemeinden. Der geplante Ausbau verschärft diese Situation." Obwohl die vielen Familienunternehmen natürlich viele Stammkundinnen und -kunden hätten, wäre es für einen ganzen Ort eine starke Beeinträchtigung: "Der Branchenmix muss aufrechterhalten bleiben. Hier geht es nicht nur um unser Unternehmen, sondern auch darum, dass wir weiterhin regen Zuzug aus den Umlandgemeinden für ein gutes Shoppingerlebnis in unseren Zentren haben."

Bischofshofen mit überduchschnittlich vielen Verkaufsflächen

Der Online-Handel schmerze ohnehin viel mehr die großen Filialketten in Shoppingzentren: "Wir in der Region kennen unsere Kunden und stehen für Service und Beratung. Betroffen von der Europarkerweiterung sind vor allem Betriebe mit Büchern, Textil-, Elektro- oder Sportartikeln", sagt Horvat-Unterdorfer.

Bereits in der Vergangenheit seien viele Fehler in der Raumplanung, etwa in Bischofshofen passiert, bedauert er: "Große Filialen rauben kleinen Geschäften die Frequenz. Das Bundesland Salzburg hat mit 0,34 Quadratmetern pro Einwohner die höchsten Verkaufsflächen im Lebensmittelhandel und führt ohnehin bei der Dichte der Einkaufsflächen für Lebensmittelmärkte. In Bischofshofen sind es etwa 0,6 Quadratmeter pro Kopf und man will trotzdem mit einer neuen Interspar-Großfiliale erweitern, das wären dann insgesamt 10.000 Quadratmeter."

Eine solche Verkaufsflächenkonzentration habe immer Folgen für den restlichen Handel, "es geht uns um ein ausgewogeneres Verhältnis. Das darf nicht zugunsten des Ballungsraums passieren. Auszupendeln für das Einkaufen, entspricht auch nicht dem Trend zu kurzen Wegen mit weniger Emissionen. Wo gibt es hier eine langfristige Vision für unsere Ortskerne?", kritisiert Nagl.

Kritik an geplanten Großmarkt

Und auch Franz Novak, Obmann der SBS-Werbegemeinschaft, steht der Errichtung eines weiteren Großmarktes in Bischofshofen skeptisch gegenüber. "Kleinere Betriebe werden Schwierigkeiten haben, mit den Preisen und der größeren Auswahl - 50.000 Artikel laut Spar, davon die Hälfte ,Non Food' - des Großmarktes zu konkurrieren. Wir liegen jetzt schon im Spitzenfeld bei der Lebensmitteleinzelhandelsfläche pro Einwohner. Außerdem zieht die Eröffnung eines Mega-Supermarktes in der Regel einen erhöhten Verkehr an, was zu Staus und Verkehrsbelastung führen wird. Kunden könnten aufgrund der Verkehrsbelastung alternative Einkaufswege in Betracht ziehen, wie zum Beispiel den Online-Einkauf, um die Unannehmlichkeiten des Verkehrs zu vermeiden."

Bischofshofen bemühte sich in den vergangenen Monaten im Rahmen des StadtUp-Projektes um die Belebung des Ortskerns. Die Errichtung des Großmarktes könne laut Novak auch hier negative Auswirkungen mit sich bringen: "Ich hoffe, dass durch so ein großes Neubauprojekt Betriebsgründende im Zentrum in der Zukunft nicht abgeschreckt werden."