Der Bäcker, der sich 20 Jahre lang Zeit ließ

Alexander Hock in der Bäckerei in Berndorf. Neben Sauerteig setzt der Bäcker aus naturtrübem Bioapfelsaft gezüchtete Hefe ein. Und: In allen ist ein Anteil an Urgetreide wie etwa Waldstaudenroggen, Einkorn oder Laufener Landweizen enthalten. „Lungauer Tauernroggen kommt jetzt dann auch wieder“, sagt Alexander Hock.