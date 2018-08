Der Bank-Vorstand, der nicht hoch oben residieren will

Vor einem Jahr startete Ernst Huber mit der Direktbank Dadat. Wer ist der Banker, der von seinen Kunden in Seminaren lernen will?

Einen Anzug trägt er. Sonst ist am 50-jährigen Henndorfer nichts, was an einen Bankier erinnert.

Ernst Huber wurde im März 2017 von der Grazer Wechselseitigen (Grawe) geholt, um die Direktbank Dadat mit Sitz in Salzburg zu starten. Die Bank bietet Online-Services wie Giro-, Sparkonto, Wertpapierdepot und Bausparen an. Seine gesamte berufliche Karriere hat Huber in Banken verbracht: Zuerst Schoellerbank, später Direktanlage, eine Direktbank, die er mitbegründet und zwei Jahrzehnte geführt hat, dann DAB Bank. Wenn er über seine Arbeit spricht, fallen Wörter wie Hochziehen, Spaß, Schwung. Mit seinem 20-köpfigen Team in Salzburg ist er per Du.