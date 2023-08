Der Bauernherbst ist offiziell eröffnet

Am Sonntag wurde in Obertrum gefeiert. Dort, wo der Bauernherbst einst aus der Taufe gehoben worden ist.

Tausende Besucherinnen und Besucher kamen zur Bauernherbst-Eröffnung in Obertrum am See, wo 1996 noch in ganz kleinem Rahmen der Salzburger Bauernherbst aus der Taufe gehoben wurde.

Das Ballett des Landestheaters und junge Volkstänzer eröffneten am Sonntag den Bauernherbst - und damit die fünfte Jahreszeit in Salzburg. Die Auftaktveranstaltung fand in Obertrum statt. Damit kehrte der Bauernherbst zu seiner "Wiege" zurück: an jenen Ort, wo 1996 der erste Salzburger Bauernherbst gefeiert worden ist. Der Sonntag wurde gleichzeitig zum motorfreien Tag. Die Straßen rund um den Obertrumer See gehörten den Radfahrern und Fußgängern. Der Bauernherbst mit vielen Veranstaltungen in 76 Gemeinden dauert heuer bis zum 31. Oktober

Daten und Fakten zum Bauernherbst:

Die Zahlen der Besucherinnen und Besucher stiegen seit der ersten Ausgabe des Bauernherbsts 1996 von 150.000 auf 500.000 Personen. Auch heuer werden wieder ähnliche Mengen an Gästen erwartet. Rund 14.000 aktive Teilnehmer aus dem gesamten Salzburger Land werden an den Festivitäten beteiligt sein. Zu ihnen zählen unter anderem Handwerker, Bauern, Musizierende und Gastwirte.

340 Bauernherbst-Lokale bieten den Einheimischen und Gästen regionale und heimische Schmankerl an. Hiesige Speisen sind gefragt: Zwei von drei Touristen wollen im Urlaub traditionelle Kulinarik genießen.

Um fast 30 Prozent stiegen die Nächtigungen im Bundesland Salzburg in den Bauernherbst-Monaten innerhalb der letzten zehn Jahre. Waren es im September und Oktober 2012 noch rund 2,5 Millionen Nächtigungen, so waren in denselben Monaten im Jahr 2022 mehr als 3,2 Millionen Übernachtungen zu verbuchen.



Der Bauernherbst dauert heuer bis 31. Oktober. Neu dabei ist die Flachgauer Gemeinde Großgmain, in welcher unter anderem am 21. Oktober ein Lederhosen-Workshop stattfindet. Auch in anderen Orten gehen die Aktivitäten weit über klassische Feste hinaus - die Modenschau in Wagrain oder der Käsekurs in Kuchl sind Beispiele dafür.