Der bunte Schokopapagei für den Christbaum ist zurück in der Salzburger Altstadt

In Stanniol gewickelter Zapfen, Engerl und Krampusse glitzern um die Wette. Dass wir uns Vorweihnachtszeit befinden, ist in der vor 60 Jahren gegründeten Altstadt-Confiserie in Salzburg nicht zu übersehen.

Vor 25 Jahren habe es ihn zuletzt gegeben - heuer sei er wieder da: "Der bunte Schokoladenpapagei ist zurückgekommen", sagt Maria Nikic. Die 45-Jährige führt seit 16 Jahren die Altstadt-Confiserie in der Münzgasse. Die Geschäfte liefen trotz Corona gut, sagt Maria Nikic. Als Lebensmittelhändlerin darf sie ihr Geschäft offen halten, aber viele bestellten telefonisch oder per E-Mail. Der Großteil ihrer Kunden sind Stammkunden. "Die kennen unsere Vitrine auswendig und wissen genau, was sie wollen", erklärt die Confiserie-Betreiberin. So wie ein ...