Die Post stellte im Vorjahr 108 Millionen Pakete zu. Wer untertags nicht zu Hause ist, holt sich sein Packerl in Selbstbedienungsfoyers. Jetzt starten auch andere Unternehmen Abholstationen.

Die Entwicklung sei äußerst dynamisch, sagt Postsprecher David Weichselbaum. Die Zahl der zugestellten Pakete stieg in Österreich in zwei Jahren von 81 auf 108 Millionen jährlich. Die Post kämpft deshalb auch mit Kapazitätsproblemen in der Logistik. Zur Lösung setzt man ...