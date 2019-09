Während die Münchner Hirmer-Gruppe dabei ist, ihre Planungen für die Revitalisierung der Hotels am Straubingerplatz abzuschließen, geistert jetzt wieder ein klingender Name aus der Gasteiner Vergangenheit durch das Tal: Reinhardt Stefan Tomek. Der in den 1980er-Jahren gescheiterte "Retter von Gastein" ...