Der erste vollelektrische Linienbus nimmt in Salzburg Fahrt auf

Albus stellt in der Stadt Salzburg ab sofort den ersten vollelektrischen Linienbus in Betrieb. Sechs weitere E-Busse folgen. Strom will Albus dafür selbst erzeugen.

BILD: SN/ROBERT RATZER Präsentation im Schloßpark Klessheim: Der Lion’s City 12E.