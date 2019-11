So wie die Muskelmasse wächst auch die Zahl der Fitnesscenter im Bundesland. Trotz der Dichte in der Stadt Salzburg hat das nächste Studio eröffnet.

Am Handgelenk von Daniel Donhauser hängt ein schwarzes Band, das er nun an den Sensor am Fitnessgerät hält. Der Latzug stellt sich auf seine Größe, Körper- und Trainingsgewicht ein. Donhauser nimmt Platz, eine Kurve zeigt ihm die Intensität, Bewegung und ...