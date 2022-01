Der Herminator als Pistengeher - Angebote für Nicht-Liftbenützer werden mehr

Viele Jahre hatten Liftgesellschaften keine Freude mit Skitourengehern auf der Piste. Jetzt haben die Seilbahner diese Gruppe von Wintersportlern als Kunden entdeckt - und gehen im wahrsten Sinn des Wortes neue Wege. Wie etwa im Pongauer "Snow Space Salzburg".

Tourengehen erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit, die Nachfrage nach Aufstiegsrouten entlang des gesicherten Pistenkorridors wächst stetig. Das Skigebiet "Snow Space Salzburg" hat deshalb zu Beginn der heurigen Wintersaison das Angebot für Tourengeher deutlich erweitert. In Wagrain, St. Johann-Alpendorf und Eben werden vier Aufstiegsrouten geboten, die während der Pistenöffnungszeiten genutzt werden können. An Spitzentagen "pilgern" bis zu 500 Tourengeher entlang der Pisten auf die Berge.

"Snow Space"-Vorstand Wolfgang Hetteger: "Der Skitourensport hat in den letzten Jahren enorm an Nachfrage gewonnen. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Tourengeher bei uns willkommen sind und haben deswegen eigene, von den Skipisten getrennte Aufstiegskorridore geschaffen. Dadurch erhöhen wir die Sicherheit aller Wintersportler erheblich."

Die beschilderten Aufstiegsrouten am Rand der breiten Skipisten sorgen für einen kontrollierten Aufstieg, abgefahren wird auf den präparierten Pistenflächen.

Ab Februar bieten die Bergbahnen gemeinsam mit dem örtlichen Atomic Experience Center ein zusätzliches Highlight, das besonders für Einsteiger in den Tourensport gedacht ist: Ein Skitouren-Coaching mit den bekannten Bergsportlerinnen "Berghasen".

Die Sportwissenschaftlerin Susi Kraft wird im Rahmen des Coachings bei der "Roten 8er" in Wagrain lehrreiche Tipps zum Tourengehen geben - von der Bedeutung der richtigen Ausrüstung über die Wichtigkeit einer genauen Tourenplanung bis hin zur korrekten Tourentechnik und Lawinenkunde.

Stichwort Technik:Die Abfahrt mit den kurzen Tourenskiern über eine für Alpinskier präparierte (Kunstschnee)-Piste sollte übrigens nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

"Die jüngste Entwicklung im Tourenbereich zeigt, dass es solche Angebote braucht. Wir freuen uns, nicht nur mit unseren Produkten ein Teil dieser Weiterentwicklung des Skisports zu sein," kommentiert Atomic Geschäftsführer Wolfgang Mayrhofer.

Ein gern gesehener Gast im Snow Space Salzburg, sowohl auf Skiern als auch auf Tourenskiern, ist Skilegende und Snow Space Salzburg Markenbotschafter Hermann Maier. Für eine Radiosendung aus dem Skigebiet erklomm er gemeinsam mit Ö3 Moderator Tom Walek auf Tourenskiern die Aufstiegsroute entlang der "Roten 8er" auf das Grießenkar.

Tageskarte um 15 Euro

Mit Beginn der heurigen Wintersaison haben sich die Bergbahnen im Verbund Ski amadé gemeinschaftlich für eine Bepreisung des Tourengeher-Angebotes entschieden. Für die Nutzung der Tourengeherstrecken im "Snow Space Salzburg" kann ein Tagesticket um 15 Euro erworben werden. Es gibt auch eine eigene Saisonkarte für Tourengeher um 170 Euro. In der Saisonkarte sind neben den Aufstiegsrouten in Wagrain, St. Johann und Eben/Pg. auch die Strecken in Altenmarkt und Radstadt inkludiert.

"Die Resonanz ist durchwegs positiv. Tourengeher sind gerne bereit, einen Beitrag zu leisten, wenn ihnen im Gegenzug dafür präparierte und sichere Aufstiegsspuren zur Verfügung gestellt werden", stellt Hettegger fest. Wer bereits ein gültiges Skiticket besitzt, braucht für das Tourengehen nicht gesondert zu bezahlen.