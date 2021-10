Der Hotdog meldet sich an der Aiglhof-Kreuzung lautstark zurück

Die ehemalige Hauser Stub'n ist jetzt das "Schrei". Untertags geben zwei Köche Hotdogs im Hipster-Stil aus. Abends wird der Imbiss zum Restaurant.

Das Mobiliar versprüht Vintage-Charme: Zweieinhalb Monate lang haben Jakob Schmid und Daniel Reifecker Sitzbänke bezogen, die Bar abgeschliffen und neu lackiert, frisch ausgemalt und Lampen montiert. Anfang Oktober war es so weit: In der ehemaligen Hauser Stub'n an der Aiglhofkreuzung haben sie ihr Pop-up-Restaurant "Schrei" eröffnet. Genau genommen sei es ein "Langzeit-Pop-up", wie Jakob Schmid sagt. Denn das von einem Immobilienentwickler erworbene Gebäude wird noch zwei Jahre stehen bleiben, bevor es abgerissen wird und Neuem Platz macht. Diese Zeit wollen ...