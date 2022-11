Der Pongau ist auf der Suche nach Arbeitskräften

Jobbörsen sollen Hoteliers und interessierte Migranten zusammenführen. Asylberechtigte kamen mit dem Zug aus Wien nach St. Johann.

"Wir könnten eine Arbeitskraft für unsere kommende Saison gefunden haben", meint Anni Toferer. Die Besitzer des Viersternehotels "Hüttenwirt" in Hüttschlag, Anni und Werner Toferer, haben es sich nicht nehmen lassen, selbst bei der heurigen Jobbörse in der Wirtschaftskammer (WKS) in St. Johann dabei zu sein. Der Familienbetrieb mit über 50 Betten ist einer von 18 Pongauer Hotellerie- bzw. Gastronomiebetrieben, die bei der Jobbörse vertreten sind, "wer arbeiten will, der wird hier mit Sicherheit fündig", so Anni Toferer.

