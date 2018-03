Der Riese Gastein soll wieder wachsen

Das Land pumpt weitere Millionen Euro ins Gasteinertal. Nicht nur die historischen Häuser beim Wasserfall sollen belebt werden.

Mit rund 2,4 Millionen Übernachtungen jährlich ist das Gasteiner Tal einer der größten Riesen im österreichischen Tourismus. Aber der Riese wächst nicht mehr so, wie Touristiker und Politiker sich das vorstellen. Deshalb pumpt das Land nun zusätzliche Förderungen in die drei Gemeinden Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein.

Alles blickt auf die leer stehenden Hotels im historischen Ortszentrum von Bad Gastein. Aber auch andere Häuser brauchen Sanierungen und vor allem Qualitätsverbesserungen. Die geplanten Investitionen am Straubingerplatz in Bad Gastein lösen eine Aufbruchsstimmung im gesamten Tal aus. Diese Stimmung sei auch notwendig, sagte LH Wilfried Haslauer (ÖVP) am Freitag in Bad Hofgastein. Die Übernachtungszahlen seien zwar gut und stabil, aber sie entwickelten sich nicht so dynamisch wie in anderen Regionen. Während der gesamte Pongau seit 1997/98 rund 40 Prozent Wachstum verzeichnet habe, seien es im Gasteiner Tal nur 15 Prozent gewesen. "Seit zehn Jahren stagnieren wir", ergänzte Wirtschaftskammer-Bezirksobmann LAbg. Hans Scharfetter (ÖVP). Das Land startet heuer ein mit 2,5 Millionen Euro dotiertes Sonderimpulsprogramm. Gefördert werden beispielsweise Betriebsgrößenoptimierungen, die Modernisierung von Einrichtungen, Personalunterkünfte, Angebote für neue Gästezielgruppen oder auch die Gründung und die Übernahme von Tourismusbetrieben.

Interessenten können ab Juli ansuchen. Das Land fördert die Investitionen, indem es die jeweilige Bundesförderung verdoppelt. Das Programm ist auf zwei Jahre begrenzt. "Wir müssen das jetzt ausnützen, werden Gas geben, die Ärmel hochkrempeln und zusammenhalten. Es gibt nur ein Gastein", sagte der Bad Hofgasteiner Bürgermeister Fritz Zettinig (ÖVP).

Auch Scharfetter hofft, "dass möglichst viele Betriebe das in Anspruch nehmen".

Haslauer rechtfertigte neuerlich den Kauf der drei historischen Gebäude beim Gasteiner Wasserfall um sechs Millionen Euro durch das Land. "Eigentlich ist das nicht unser Geschäft. Wir lassen normal die Finger davon. Aber es gibt eine politische Eingriffspflicht, wenn das Ortszentrum so verödet." Man habe sich für die Investorensuche ein Jahr Zeit gegeben. "Wir wollen den Sack zumachen. Es gibt ernsthafte Interessenten, obwohl wir noch nicht in die aktive Suche eingetreten sind, und es gibt auch unseriöse." Schon demnächst wollen der Landeshauptmann, Projektentwickler Erhard Grossnigg und Bad Gasteins Ortschef Gerhard Steinbauer (ÖVP) die nächsten Schritte festlegen.

Währenddessen geht die erfolgreiche Wintersaison ins Finale. "Wir waren in den ersten drei Monaten deutlich über den Zahlen des Vorjahrs", sagt der Geschäftsführer der Gasteinertal- Tourismus-Gesellschaft, Franz Naturner. In Summe rechnet er für die gesamte Saison (November bis April) mit einem Zuwachs zwischen drei und fünf Prozent.

Ein unbegrenztes quantitatives Wachstum will die Landespolitik nicht. Bei landesweit zirka 30 Millionen Nächtigungen sieht Haslauer die Oberkante. Für mehr gäbe es weder genug Mitarbeiter noch die Akzeptant der Bevölkerung. "Das Wachstum muss qualitativ sein." Über 28 Millionen seien es schon jetzt.